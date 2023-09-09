المركز الوطني للأرصاد الجوية يُحذر من رياح قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلو متر في الساعة

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق البلاد يوم غد الأحد، لافتا إلى أن تلك المناطق تشهد رياحا قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلو متر في الساعة.

وأوضح المركز في تحذير جوي، اليوم السبت، أن الرياح يصبحا أمطار جيدة وتكون غزيرة أحيانا على مناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وتصل إلى الدواخل.

وأشار المركز إلى أن الرياح القوية تتسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ودعا المركز المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خاصة مربيي المواشي قرب مجاري الأودية ومستخدمي الطرق الساحلية الزراعية.