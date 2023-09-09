اللجنة العليا للطوارئ تتخذ حزمة من التدابير المهمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أخبار ليبيا 24

عقدت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماعها الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، حيث خلُص إلى حزمة من التدابير المهمة؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وشهد المؤتمر تقديم إحاطة موجزة لأعضاء اللجنة وزراء الداخلية والصحة والأشغال العامة والطيران المدني والموارد المائية، بالإضافة إلى كلمة لممثّل عن القيادة العامة للقوات المسلحة.

ودعا السادة أعضاء اللجنة -خلال المؤتمر الصحفي- كافة المواطنين والمقيمين بالمناطق المعنية، إلى التعاون مع الجهات المختصة لتسهيل مهامها في التصدّي لتداعيات العاصفة بما يضمن حفظ أرواح المواطنين وسلامتهم.

وعقدت اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة، اليوم السبت؛ اجتماعها الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة أعضاء اللجنة.

وقدّم أعضاء اللجنة التقارير حول الإجراءات والتدابير الجارية، والاِستعدادات القائمة التي تقوم بها الجهات المعنية بعد توجيهها؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية، حيث تستمر الحكومة الليبية في اتخاذ كل ما يلزم بما يضمن سلامة المواطنين.

ووجهت اللجنة العليا، كافة المصحات والمستشفيات باستقبال أي حالة طارئة خلال الأيام القادمة، تحسّبًا لأوضاع الطقس وحدوث أي طارئ.