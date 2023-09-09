الكرملين: ملتزمون بشروط عودتنا لاتفاق الحبوب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بلادهُ ملتزمة بشروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا، في يوليو الماضي.

وأوضح في بيانٍ نشره الكرملين؛ أن موسكو تريد على وجه الخصوص إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بالنظام المالي العالمي للمدفوعات سويفت، وليس وحدة تابعة للبنك مثلما اقترحت الأمم المتحدة؛ وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق.. ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب.

أردوغان؛ قال إنه يبحث مع روسيا التبادل التجاري بالعملات الوطنية، إضافة إلى استكمال المحادثات بشأن مركز الغاز في تركيا في القريب العاجل.

من جهته أكد بوتين أنّه ناقش مع أردوغان الأزمة الأوكرانية وأنه منفتح بشأن صفقة الحبوب.

وفي وقتٍ سابق.. أكد أردوغان، استمرار المحادثات المتعلقة باستئناف الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر ممر آمن على البحر الأسود.

جاء ذلك بعد حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتزامن مع تعهدّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبدء في «اختيار أهداف روسية للهجوم عليها في البحر الأسود، إذا استمرت القوات الروسية في منع السفن الأوكرانية وقصف موانئها والبنية التحتية الأخرى»