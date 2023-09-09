العاصفة دانيال تدخل الأجواء الليبية

أخبار ليبيا 24

دخلت العاصفة دانيال، اليوم السبت، إلى الأجواء الليبية بسرعة رياح تتجاوز الـ 50 كيلو متر في الساعة، ومن المتوقع أن تضرب العاصفة المناطق الساحلية الليبية شرقا وغربا.

وهي امتداد للعاصفة دانيال التي ضربت المدن اليونانية خلال اليومين الماضيين وخلفت أضرارا في الأرواح والممتلكات.

ونبه مركز إقليمي متخصص في متابعة الأحوال الجوية، أمس الجمعة، من تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، لافتا إلى أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

والجمعة قال مركز طقس العرب الإقليمي إن العاصفة المتوسطية دانيال تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا.

واليوم السبت، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق البلاد يوم غد الأحد، لافتا إلى أن تلك المناطق تشهد رياحا قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلو متر في الساعة.

وأوضح المركز أن الرياح يصبحا أمطار جيدة وتكون غزيرة أحيانا على مناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وتصل إلى الدواخل.

وأشار المركز إلى أن الرياح القوية تتسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ودعا المركز المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خاصة مربيي المواشي قرب مجاري الأودية ومستخدمي الطرق الساحلية الزراعية.