الأعنف منذ قرن.. عدد ضحايا زلزال المغرب يصل إلى 822 قتلا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بلغت حصيلة ضحايا زلزلا المغرب -حتى الآن- 822 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وزارة الداخلية في الرباط؛ أوضحت في أحدث بياناتٍ لها أنهُ جرى تسجيل 394 وفاة بإقليم الحوز، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بمحافظة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بمحافظة أغادير إداوتنان، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية، بحسب حصيلة البيان.

وأكدت الوزارة أنّ «القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة المحافظات والأقاليم المعنية واصلت تجنيدها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار»

وبحسب الحكومة المغربية؛ يعّد هذا الزلزال الأقوى منذ زلزال أغادير عام 1960 والذي خلف 15 ألف قتيل، بالإضافة إلى زلزال الحسيمة الذي خلف أكثر من 600 قتيل، فيعام 2004.

وقدمت دول عدة تعازيها إلى المغرب في ضحايا الزلزال الذي وقع مساء أمس – الجمعة وعبرت عن تضامنها، بما فيها ليبيا.