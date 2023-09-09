استقرار إنتاج النفط الليبي على نحو 1.2 مليون برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

استقر إنتاج النفط الليبي على نحو 1.2 مليون برميل يوميا، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، بلوغ الإنتاج الخام لنحو مليون و208 ألف برميل يوميًا.

وأضافت المؤسسة، إنتاج المكثفات بلغ نحو 48 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط، إلى رفع إنتاج ليبيا النفطي إلى مليوني برميل يوميًا، وتستهدف خطة زيادة الإنتاج من خلال توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية.

ونجحت، شركة مليتة للنفط والغاز، في استكمال حفر بئر نفط، بحقل الفيل، بإنتاج يقدر بنحو 4 آلاف برميل يوميًا وبدون وجود مياه مصاحبة، وفق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الخميس.

وقالت المؤسسة، في بيان، “ضمن خطط المؤسسة الوطنية للنفط في رفع معدلات الإنتاج.. شركة مليتة تنجح في استكمال حفر بئر النفط رقم (FB 34) بحقل الفيل بقدرة إنتاجية (4,000) برميل نفط يوميًا”.