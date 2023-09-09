إغلاق “4” حقول نفطية لمدة ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية

أخبار ليبيا 24

أعلنت أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا مساء اليوم السبت إغلاقها لمدة ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب ما ذكره مهندسان بقطاع النفط لوكالة “رويترز”.

الموانئ النفطية التي تم إغلاقها مساء اليوم، هي رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة.

واستأنف إنتاج النفط من حقل الشرارة تدريجياً في منتصف يوليو الماضي بعد أيام من إغلاقه من قبل محتجين بسبب خلافات سياسية.

وتهدف ليبيا إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 8% بحلول ديسمبر المقبل، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، بحسب فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في مقابلة مع “بلومبرغ” بشهر مايو الماضي.

وتسعى ليبيا للوصول بطاقتها الإنتاجية من النفط إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية العام الجاري مقابل 1.2 مليون برميل حالياً، وتستهدف زيادتها إلى مليوني برميل يومياً في غضون 5 سنوات.