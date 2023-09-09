إغلاق “4” حقول نفطية لمدة ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية

9 سبتمبر، 2023 11:22 م
2
المؤسسة الوطنية للنفط،
المؤسسة الوطنية للنفط،

أخبار ليبيا 24

أعلنت أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا مساء اليوم السبت إغلاقها لمدة ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب ما ذكره مهندسان بقطاع النفط لوكالة “رويترز”.

الموانئ النفطية التي تم إغلاقها مساء اليوم، هي رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة.

واستأنف إنتاج النفط من حقل الشرارة تدريجياً في منتصف يوليو الماضي بعد أيام من إغلاقه من قبل محتجين بسبب خلافات سياسية.

وتهدف ليبيا إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 8% بحلول ديسمبر المقبل، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، بحسب فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في مقابلة مع “بلومبرغ” بشهر مايو الماضي.

وتسعى ليبيا للوصول بطاقتها الإنتاجية من النفط إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية العام الجاري مقابل 1.2 مليون برميل حالياً، وتستهدف زيادتها إلى مليوني برميل يومياً في غضون 5 سنوات.

9 سبتمبر، 2023 11:22 م
2

المزيد من الأخبار

سفارة ليبيا بالرباط

سفارة ليبيا بالرباط : لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار بين أفراد الجالية الليبية هناك

10 سبتمبر، 2023 12:19 ص
العمالة الوافدة

وزارة العمل تصدر قرارًا جديدًا لأصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية

10 سبتمبر، 2023 12:19 ص
الدبيبة يوجه بتشكيل فرق طوارئ

الدبيبة يوجه بتشكيل فرق طوارئ لمواجهة حالة الطقس في ليبيا

9 سبتمبر، 2023 10:05 م

أبوزريبة يدعو إلى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للعاصفة المتوسطية

9 سبتمبر، 2023 10:05 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى