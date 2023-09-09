أبوزريبة يدعو إلى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للعاصفة المتوسطية

أخبار ليبيا 24

دعا وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء عصام محمد أبوزريبة، مدراء الأمن لتشكيل غرفة طوارئ بالتنسيق مع عمداء البلديات والأجهزة الأمنية والخدمية والصحية ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الـ 48 ساعة القادمة.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الداخلية إلى مدراء الأمن بالمناطق اليوم السبت،وأوضحت الرسالة أن هذا الإجراء يأتي تحسبا للحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين وما قد يصاحبها من هطول لكميات كبيرة من الأمطار ورياح عالية السرعة ما قد ينتج عنها ما يمس ويعرض حياة المواطنين للخطر.

ووجهت الرسالة بالتعميم على نقاط التفتيش المعروفة بـ “البوابات” والمواطنين بحظر التجول عند حصول العاصفة إلا للضرورة القصوى.

وحثت الرسالة على القيام بدراسة سريعة للأماكن القريبة من السيول والكائنة في الأماكن المنخفضة وإخلائها من السكان والحيوانات واختيار أماكن قريبة وآمنة منها لكي تكون تمركزات للأزمة في نطاق اختصاص إدارات الأمن وتنبيه السكان الذين يقيمون في بيوت متهالكة بالخروج خوفا من سقوطها.

كما دعا أبو زريبة في رسالته مدراء الأمن إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للتعاون وتخفيف العبء على المواطنين خلال هذه الأزمة ومتابعة الأحداث بشكل دقيق ومد الوزارة بتقرير عند حدوث أي طارئ وتخصيص أرقام هواتف للطوارئ وتعميمها على المواطنين وسائل الإعلام المتاحة.

وكانت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، أعلنت أمس الجمعة، حالة الطوارئ في شرق البلاد، استعدادا للتعامل مع سوء أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، مطالبة كل الجهات في المنطقة الممتدة من سرت غربا إلى امساعد الشرق بالتأهب، ورفع أقصى درجات الاستعداد، للتعامل مع موجة التقلبات الجوية القادمة.