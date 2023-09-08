يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.. النفط يهبط لارتفاع الدولار ومخاوف الاقتصاد الصيني

أخبار ليبيا 24

واصل النفط خسائره، يوم الجمعة، متراجعًا أكثر عن أعلى مستوياته في 10 أشهر هذا الأسبوع، حيث أدت المخاوف بشأن صحة تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع الدولار الأمريكي إلى محو المكاسب الناجمة عن تخفيضات الإمدادات من المنتجين الرئيسيين المملكة العربية السعودية وروسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 89.51 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 86.36 دولار.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع بفعل مخاوف بشأن نقص محتمل خلال ذروة موسم الطلب الشتوي، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وعلى مدار الأسبوع، لا يزال برنت وغرب تكساس الوسيط في طريقهما لتحقيق مكاسب بنحو 1 بالمئة.

ويتوقع المستثمرون، بحسب رويترز، أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية، عند أعلى مستوياتها في 20 عاما، مما أطلق العنان للدولار، مما يجعل شراء النفط الخام بعملات أخرى أكثر تكلفة.

وأظهرت بيانات، يوم الخميس، أن إجمالي صادرات وواردات الصين انخفض في أغسطس، إذ ضغطت الضغوط المزدوجة المتمثلة في تراجع الطلب الخارجي وضعف الإنفاق الاستهلاكي على الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.