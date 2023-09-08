وزير الداخلية الإيطالي: نعتزم تعزيز القدرات العملياتية للسلطات التونسية لمنع المتاجرين بالبشر

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أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي عزمهم مواصلة التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار لتعزيز القدرات العملياتية للسلطات التونسية لمنع المتاجرين بالبشر.

وقال بيانتيدوسي حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء :”نعتزم مواصلة التعاون المثمر مع المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسيع من أجل مواصلة تعزيز القدرات العملياتية للسلطات التونسية لمنع المتاجرين بالبشر”.

وأضاف خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي :”كما نقوم أيضًا، بفضل تمويل الاتحاد الأوروبي، بتطوير مشروع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والرابطة الوطنية لمقاولي البناء لتشجيع التدريب في الموقع والدخول القانوني للمهاجرين”.

وتابع “في هذه المرحلة من مراجعة الإطار المالي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي لقطاعات اختصاص وزارة الداخلية، نطالب بإعادة تنظيم الموارد لتنفيذ الإجراءات الحدودية تنفيذا للميثاق الأوروبي”.