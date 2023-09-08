مستشفى الجلاء يستلم جثة مواطن قتل بسلاح أبيض في إحدى مناطق بنغازي

أخبار ليبيا 24

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثمان المواطن، إسلام محمد الفايدي، بعد تعرضه للطعن بآلة حادة في منطقة الدقادوستا بمدينة بنغازي.

الفايدي (45 عاماً) قتل بآلة حادة “سلاح أبيض- سكين” ، في موقف للسيارات بمنطقة الدقادوستا، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي سارعت إلى عين المكان، وجرى نقل جثمانه وتسليمه للمستشفى.

وبعد عرض الفايدي على الطب الشرعي، تبين تعرضه لطعنات بسلاح أبيض، ما أدى إلى نزيف دموي كبير حاد تسبب في هبوط بالدورة الدموية وتوقف القلب والوفاة، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات في جريمة القتل.