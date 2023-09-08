مسؤولة سابقة في الوطنية للنفط تتساءل عن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية

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تساءلت رئيس قسم العقود سابقا بالمؤسسة الوطنية للنفط، والناشطة في مكافحة الفساد نجوى البشتي عن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية ردًا على بيان المركزي عن الإيرادات والإنفاق.

وقالت البشتي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”وفقا لبيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق عن الفترة من 01/01/2023 وحتى 31/08/2023، ورد في الملاحظات المرفقة أن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية (صفر) وللشهر الرابع على التوالي”.

وأضافت :”حيث بلغ إجمالي إيرادات السوق المحلي 120 مليون دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 31/05/2023، وورد في الملاحظات منذ شهر مايو أن إيرادات السوق المحلي ( صفر) !”.

واستطرد المسؤولة السابقة :”بينما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى شهر أبريل 90 مليون دينار وفقا لتقرير شهر أبريل، 60 مليون في شهر مارس”.

وتابعت البشتي :”أين إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية؟ عن شهر مايو، يونيو ، يوليو، أغسطس”.

وأفادت المسؤولة :”هل هناك خطأ في البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وفي طريقة تبويبها، أم تم حجب الإيرادات خلال هذه الفترة؟”.

وكان مصرف ليبيا المركزي، قال الثلاثاء، إن إجمالي حجم الإنفاق في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، بلغ نحو 68.3 مليار.

وتمثل الإنفاق في الباب الأول (مرتبات) بنحو 37.9 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية) بنحو 6.3 مليار، والباب الثالث (التنمية) بنحو 2.6 مليار والباب الرابع (الدعم) بنحو 14.8مليار.

كما تمثل الإنفاق في ترتيبات مالية استثنائية للمؤسسة النفط، بنحو 2.2 مليار، إضافة إلى ترتيبات مالية استثنائية للشركة العامة للكهرباء بنحو 4.5 مليار.

الإيراد

يأتي ذلك بينما قال مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي حجم الإيراد في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، بلغ نحو 78.2 مليار.

وتمثل الإيراد في مبيعات نفطية بنحو 59.8 مليار، وإتاوات نفطية بنحو 6.6 مليار، وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة، بنحو 10.3 مليار.

كما تمثل الإيراد في إيراد الضرائب بنحو 371 مليون والجمارك بنحو 163 مليون والاتصالات بنحو 352 مليون، وبيع المحروقات في السوق المحلي، بنحو 120 مليون دينار ليبي.

وتمثل الإيراد كذلك في إيرادات أخرى -واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة- بنحو 448 مليون.