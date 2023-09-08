فريق طبي إيطالي مختص في تشوهات قلب الأطفال يصل لمستشفى القلب تاجوراء

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في ليبيا عن وصول فريق طبي إيطالي مختص في تشوهات قلب الأطفال إلى مستشفى القلب تاجوراء.

وأوضح الجهاز أن الفريق الطبي بدء في إجراء الكشوفات وفلترة الحالات المسجلـة بالمكاتب الفرعيـة التـابعـة له لبدء العمليات الجراحية، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الكوادر الطبية داخل المستشفى.

وأوضح الجهاز أن ذلك يأتي في إطار مشروع توطين العلاج بالداخل الذي يعمل عليه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية.