عقد مؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء بطرابلس

أخبار ليبيا 24

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة، علي العابد الرضا، الخميس، مع الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س – ص) أدو الحاج، إمكانية إقامة مؤتمر وزراء العمل في دول التجمع في طرابلس.

وأكد العابد، أن الحكومة ساعية لرعاية اجتماع فني لوزراء العمل لأعضاء دول التجمع في شهر نوفمبر المقبل. ويعقد المؤتمر لدراسة مشاكل العمل في هذه الدول ووضع حلول لها، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وقضايا العمل والعمال المختلفة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وأشار العابد، على الدور المحوري المهم للتجمع، وأن نجاحه يبدأ بالعمل على الجانب الاقتصادي، وأهمية القوى العاملة إذ تمثل دول التجمع أغلبية القوى العاملة.

من جهته، أعرب الأمين التنفيذي للتجمع، عن ترحيبه بدعوة ليبيا لعقد المؤتمر. وأكد الحاج أن مثل هذه الاجتماعات تدعم أواصر الأخوة والصداقة لدول تجمع دول الساحل والصحراء.