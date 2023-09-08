رؤية توضح كميات الأمطار المسجلة بعدد من المحطات

8 سبتمبر، 2023 9:45 م
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مؤسسة رؤية
مؤسسة رؤية

أخبار ليبيا 24

أوضحت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، أن كميات الأمطار المسجلة بالمحطات التابعة لها من الساعة 10:00 صباح الخميس وحتى اليوم الجمعة كالتالي :

محطة الزاوية “أبوصرة” ( 12 ملم )

محطة طرابلس عين زارة ( 4.8 ملم )

محطة زلطن ( 4.8 ملم )

محطة غريان “أبو عياد” ( 3.8 ملم)

وأوضحت المؤسسة أن مركز المنخفض الجوي سيقترب من ساحل مصراتة يومي الجمعة والسبت وأمطار غزيرة متوقعة بمناطق الساحل الغربي، ثم سيتحرك مرة أخرى يومي الأحد والإثنين نحو خليج سرت ليدخل الأجواء الليبية ناحية سهل بنغازي والجبل الأخضر محملا بكميات كبيرة من الأمطار.

8 سبتمبر، 2023 9:45 م
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