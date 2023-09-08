خلال لقائه الطرابلسي..باتيلي يعرب عن قلقه بشأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين

8 سبتمبر، 2023 8:58 م
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أخبارليبيا24

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عن قلقه بشأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين.

وقال باتيلي عقب لقائه وزير الداخلية عماد الطرابلسي :”حثثتُ القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد على تجنب استخدام العنف ضد المواطنين في أي مكان من ليبيا”.

وأضاف المبعوث الأممي :”أنه ينبغي على القادة السياسيين والأمنيين تمثيل روح المصالحة الوطنية والعمل على حماية الشعب الليبي الذي يطمح إلى السلام والأمن”.

وشدد باتيلي على أن تمثيل روح المصالحة الوطنية والعمل على حماية الشعب الليبي يتم وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات تونس وطرابلس وبنغازي.

8 سبتمبر، 2023 8:58 م
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