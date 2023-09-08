حفر بئر نفطي بقدرة 4 آلاف برميل يوميا في حقل الفيل

أخبار ليبيا 24

نجحت شركة مليتة للنفط والغاز في استكمال حفر بئر نفط بحقل الفيل بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 4 آلاف برميل يوميًا وبدون وجود مياه مصاحبة، وفق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الخميس.

وقالت المؤسسة، في بيان، “ضمن خطط المؤسسة الوطنية للنفط في رفع معدلات الإنتاج.. شركة مليتة تنجح في استكمال حفر بئر النفط رقم (FB 34) بحقل الفيل بقدرة إنتاجية (4,000) برميل نفط يوميًا”.

والمؤسسة الوطنية للنفط، نهدف إلى رفع إنتاج ليبيا النفطي إلى مليوني برميل يوميًا، حيث يبلغ الإنتاج الحالي نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

وتستهدف خطة زيادة إنتاج النفط من خلال توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية.

أعلن مصرف ليبيا المركزي يوم الثلاثاء أن إيرادات مبيعات البلاد من النفط في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 بلغت 59.8 مليار دينار (ما يعادل 12.33 مليار دولار).