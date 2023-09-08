حبس مسؤولين اثنين بمركز الدراسات الاجتماعية في قضية فساد مالي

8 سبتمبر، 2023 12:30 م
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أخبار ليبيا 24

قال مكتب النائب العام، الخميس، إن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤولين اثنين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية على ذمة التحقيق في الاستيلاء على أكثر من نصف مليون دينار ليبي.

وأوضح المكتب، أن النيابة أمرت بحبس كل من رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في المركز، على ذمة التحقيق في تهمة الاستيلاء على 650 ألف دينار ليبي.

أتى ذلك بعد أن بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، في واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة المركز على قاعدة بيانات 850 ألف عائلة، إثر جمعها بأساليب المسح الاجتماعي.

وأضاف مكتب النائب العام، أن البحث كشف عن ثبوت فعل استيلاء مسؤول الإدارة على قاعدة البيانات، لحمل جهة الإدارة على اختياره مرشحًا لشغل وظيفة ملحق ثقافي في بعثة دولة ليبية لدى جمهورية مصر العربية.

وقال المكتب، إنّه وفي مسار التقصِّي ذاته؛ تكشف سوء سلوك مسؤول الإدارة؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهما الاستيلاء على 650 ألف دينار من أموال المركز، باستعمال وثائق رسمية مزورة، حيث انتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة التحقيق.

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8 سبتمبر، 2023 12:30 م
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