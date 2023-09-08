تفكيك محطة الكهرباء المغذية لمصنع البيتكوين في زليتن

أخبار ليبيا 24

أعلنت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية إزالة محطة الكهرباء 30 المغذية لمصنع العملة الرقمية البيتكوين في زليتن، الذي أوقف نشاطه في يونيو الماضي.

وبحسب بيان الإدارة أمس الخميس، نفذ أعمال الإزالة فنيو الشركة العامة للكهرباء، بمعاونة أعضاء شرطة الكهرباء في فرع زليتن، وذلك بتعليمات من النائب العام المستشار الصديق الصور.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ضبط صينيين، ومعدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية خلال تفتيش موقع لصهر النضائد والمعادن داخل مزرعة في زليتن.

وعثرت قوات الأمن خلال المداهمة على منظومة التحويل الرقمية، وكذلك المبردات الخاصة بها التي تعمل بالجهد الكهربائي العالي التيرا.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان النيابة العامة اكتشاف عدة مواقع تُستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة بمدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة، بعد تقصي وقائع تعدين العملات المشفرة البيتكوين ومثيلاتها في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة.