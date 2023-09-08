تحرير عمالة وافدة مختطفة من تشكيل عصابي بنغلاديشي يمتهن الخطف والابتزاز

أخبار ليبيا 24

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة من تحرير مجموعة من العمالة الوافدة عقب اختطافهم من قبل تشكيل عصابي بنغلاديشي الجنسية يمتهن الخطف والابتزاز من ذوي المخطوفين لتحويل الأموال لإخلاء سبيلهم.

وأشارت الغرفة التي لم تحدد مكان عملية المداهمة، أنه بناء على شكوى مقدمة من أحد المواطنين إلى الإدارة العامة للعمليات الأمنية مفادها تعرض العمالة الوافدة العاملين لديه ويحملون الجنسية البنغالية للخطف من قبل مجهولين.

وقالت الغرفة: “بعد صدور تعليمات من القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية إلى الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري وجمع المعلومات تم على الفور تكليف مجموعة عمل للتحري وجمع المعلومات وبتحديد مكان تواجدهم وفور صدور التعليمات خرجت قوة أمنية من الإدارة العامة للعمليات الأمنية لمداهمة المكان حيثُ تم العثور عليهم وهم مقيدي الأيدي ومعصومي الأعين وعقب تحريرهم تم الانتقال بهم إلى مقر الإدارة وجاري استكمال التحقيق في الواقعة”.

ويأتي ذلك استمراراً للحملات الأمنية الموسعة بتعليمات القائد العام، المشير خليفة حفتر، القاضية بتكليف قوة مشتركة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.