تأهل غانا وأنغولا وتنزانيا لنهائيات كأس أفريقيا بساحل العاج

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تأهلت غانا وأنغولا وتنزانيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في يناير المقبل، عندما احتلت المركزين الأول والثاني في مجموعتها، يوم الخميس، مما لم يتبق سوى ستة أماكن أخرى سيتم تحديدها في الأيام المقبلة للبطولة التي يشارك فيها 24 فريقا في ساحل العاج.

أنهت غانا وأنغولا المركزين الأول والثاني في المجموعة الخامسة، بينما أجبرت تنزانيا على التعادل السلبي خارج ملعبها في الجزائر لتتأهل أيضاً.

النتيجة حرمت الجزائر المتأهلة بالفعل من فرصة أن تكون الدولة الوحيدة التي أكملت مشوار التصفيات بسجل 100 بالمئة.

نقطة تنزانيا في عنابة تركت جارتها أوغندا تتأخر بنقطة واحدة رغم فوزها على النيجر 2-0 خارج ملعبها.

وتصدرت الجزائر المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة من ست مباريات مقابل ثماني نقاط لتنزانيا وأوغندا بسبع نقاط.

تأهل تنزانيا

لقد كانت نتيجة مذهلة للتنزانيين الذين لم يحصلوا على فرص تذكر أمام الجزائر، لكنهم استفادوا من حقيقة أن منافسيهم تركوا سعيد بن رحمة ورياض محرز على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني، عندما لم يكن لهم تأثير يذكر بعد نزولهم.

بدأت أوغندا مباراتها في المغرب المحايد على أمل أن تقدم لها الجزائر معروفاً وتفوز على تنزانيا، مما يجعلها متأكدة من التأهل إذا فازت على النيجر. لقد قاموا بدورهم بهدفين في الشوط الأول سجلهما عزيز كايوندو وجوزيف أوتشايا لكنهم لم يحصلوا على النتيجة التي كانوا يحتاجونها في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وسجل البديل إرنست نوماه قبل دقيقتين من النهاية ليحول تأخر غانا إلى فوز 2-1 على جمهورية أفريقيا الوسطى في كوماسي، بينما تأهلت أنجولا أيضاً رغم تعادلها بدون أهداف في لوبانجو مع مدغشقر التي خرجت بالفعل.

تأهل غانا وأنغولا

وأنهت غانا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة مقابل تسع نقاط لأنغولا بفارق نقطتين عن جمهورية أفريقيا الوسطى، التي كانت بحاجة للفوز في مباراتها الأخيرة للتأهل لأول مرة.

وتقدمت جمهورية أفريقيا الوسطى عبر القائد الاحتياطي لويس مافوتا في محاولة لكتابة التاريخ، حتى بدون القائد المصاب ولاعب خط وسط أولمبيك مرسيليا جيفري كوندوبيا.

وأدرك محمد قدوس الوافد الجديد لوست هام يونايتد التعادل لغانا قبل نهاية الشوط الأول وصنع أنطوان سيمينيو هدف الفوز عندما جرد دفاع الفريق الضيف من الكرة ومرر بلا أنانية إلى نعمة البالغ عمره 19 عاما ليسجل هدف الفوز من مسافة قريبة.

وستنضم المنتخبات المتأهلة حديثا إلى الجزائر وبوركينا فاسو وجزر الرأس الأخضر ومصر وغينيا الاستوائية وغينيا وغينيا بيساو ومالي والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس وزامبيا في نهائيات ساحل العاج. تلقائيا كمضيفين.