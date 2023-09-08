النقد الدولي: ليبيا الأولى عربيًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي

أخبار ليبيا 24

أكد صندوق النقد الدولي، أنه على الرغم من الأزمات في ليبيا إلا أنها البلد العربي الأول في إفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي لعام 2022.

وأشار الصندوق في تقرير نشره موقع Statista، إلى أن ليبيا تاتي في المركز السابع إفريقيا، بواقع 6500 دولار للفرد، مبينا أن ليبيا تعد من أغنى شعوب القارة السمراء.

جدير بالذكر أن الصراعات في ليبيا انعكست على الاقتصاد، حيث انخفض الإنتاج وزاد التضخم وارتفعت البطالة وتفاقم الفقر.

وكانت الأمم المتحد قد قدرة قيمة فاتورة الحرب منذ عام 2011 وحتى 2021 بحوالي 576 مليار دولار.