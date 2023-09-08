النائب شنينة : الصمت بعد انتهاء مهلة التحقيق مع المنقوش يثبت تورط أطراف أخرى

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب احفيظ شنينة أن الصمت الحكومي بعد انتهاء مهلة التحقيق مع وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش يُثبت تورط أطراف أخرى غيرها في قضية لقاء روما .

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قد كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا في أغسطس الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وأضاف شنينة في تصريحات صحفية أنه من الواضح أن الحكومة تحاول إلهاء الشارع ببعض القرارات للتغطية على قضية لقاء المنقوش وكوهين.

وأشار شنينة إلى أن النواب اتفق على تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق مع المنقوش، والقضية لن تغلق إلا بمحاسبة المسؤولين.

ولفت شنينة إلى أن التطبيع ولقاء ممثلين عن دولة الكيان الاسرائيلي يدينه القانون الليبي، ويعاقب عليها بالسجن وهو أمر يرفضه الشارع الليبي.