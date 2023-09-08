النائب العام: أحكام بالإعدام والمؤبد على عدداً من المتهمين في قضايا مختلفة

أخبارليبيا24

أصدرت محكمة استئناف طرابلس، الخميس، حكماً بالإعدام والسجن المؤبد على عدداً من المتهمين في قضايا مختلفة.

ونشر مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن محكمة الجنايات أصدرت الأحكام، بعد أن تتابعت النيابة العامة القضية سنة 2011، لواقعة انتهاك حرمة مسكن، وقتل ثلاثة من قاطنيه، وإحداث أذى شخصي خطير بآخريْن.

وأضاف المكتب أن النيابة العامة انتهت إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر متهماً، وتولت دائرة الجنايات، بمحكمة استئناف طرابلس، مهمة التحقيق.

وأشار إلى أن المحكمة انتهت إلى إنزال عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على ثلاثة من المتهمين، وإنزال عقوبة السجن لمدة اثنتي عشرة سنة ضد البقية.

وفي واقعة أخرى، استعملت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة متهم تعمد خلال سنة 2012، قتل شخصين، وتسبب في ضرر شخصي جسيم لأشخاص آخرين، وقضت محكمة الجنايا بإدانته وأنزلت به عقوبة الإعدام.

ولفت مكتب النائب العام إلى أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية أيضاً في مواجهة متهمين تعمدا سنة 2012، مطاردة مجني عليه حتى ظفرا به، فأَطلقا عليه أعيرة نارية أدت إلى مقتله، فقضت محكمة الجنايات بإدانتهما وأنزلت بهما عقوبة الإعدام.