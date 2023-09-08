اللافي وباتيلي يناقشا الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا
أخبارليبيا24
ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد.
وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”شددنا على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية”.
وأضاف :”اتفقنا على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق”.
وذكر المبعوث الأممي :”هذا الأمر سيمكن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات”.
وتابع باتيلي :”جددت التأكيد على مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، واستعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا المضمار أيضاً”.