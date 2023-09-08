اللافي وباتيلي يناقشا الوضع السياسي والأمني ​​الحالي في ليبيا

8 سبتمبر، 2023 2:19 ص
0

أخبارليبيا24

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الوضع السياسي والأمني ​​الحالي في البلاد.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”شددنا على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية”.

وأضاف :”اتفقنا على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق”.

وذكر المبعوث الأممي :”هذا الأمر سيمكن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات”.

وتابع باتيلي :”جددت التأكيد على مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، واستعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا المضمار أيضاً”.

8 سبتمبر، 2023 2:19 ص
0

المزيد من الأخبار

مصرف ليبيا المركزي

مسؤولة سابقة في الوطنية للنفط تتساءل عن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية

8 سبتمبر، 2023 1:31 ص
حالة الطقس

الحكومة الليبية: قد نضطر لإقرار عطلة رسمية الأحد بعد ورود توقعات تشير إلى سوء أحوال الطقس

8 سبتمبر، 2023 12:56 ص

الحرس البلدي مصراتة يوقف معمل “خبز الشاورما” ويضبط العاملين

7 سبتمبر، 2023 11:55 م

الإعلام الحربي: دوريات القوات المسلحة تواصل انتشارها لتأمين مدينة سبها

7 سبتمبر، 2023 11:54 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى