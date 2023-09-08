القبض على المتورطين بعملية نهب مواطن بالقوة بطريق طرابلس في بنغازي

8 سبتمبر، 2023 10:04 م
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سيارة المجني عليه
سيارة المجني عليه

أخبار ليبيا 24

تمكن “مركز شرطة الفويهات” بمديرية أمن بنغازي من استرجاع مركبة مواطن سُلبت منه بقوة السلاح تم العثور عليها بإحدى مواقع بيع الخردة .

واستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة الفويهات ضد شخصين مجهولي الهوية قاما باستيقاظه لغرض إيصالهم واتضح إنهم في حالة سُكر ظاهر وأثناء صعودهم معه وسيرهم بالمركبة قام أحدهم بسحب سلاحه نوع مسدس والآخر قام بإشهار قنبلة يدوية (رمانة) وقاما بتهديده وإنزاله من المركبة وسلبها وبداخلها هواتف نوع آيفون وآخر نوع شاومي وجواز سفر إلكتروني ولاذو بالفرار بالقرب من كوبري طريق طرابلس .

وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة الفويهات لواء طارق العمامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وانطلقت عمليات التحري وجمع المعلومات عن المركبة المسروقة .

وعُقب ورود معلومات عن تواجدها بإحدى مواقع بيع الخردة بمنطقة قنفودة انطلقت قوة من مركز شرطة الفويهات بإمرة م ض إبراهيم الهواري إلى منطقة قنفودة، وتم العثور على المركبة بحالة جيدة وأفاد مالك موقع الخردة أنه قد اشتراها من أحد الأشخاص بمبلغ وقدره 1500 دينار وكان بصدد تخريدها وتم ضبطه واسترجاع المركبة المسروقة والانتقال إلى المركز .

وتم ضبط أحد المتورطين في عملية السلب من قبل قسم شرطة النجدة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة.

8 سبتمبر، 2023 10:04 م
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