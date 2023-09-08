العرفي: حكومة الدبيبة تحاول تخدير الشارع لنسيان واقعة التطبيع

أخبارليبيا24- خاص

اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي اليوم الجمعة أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تحاول تخدير الشارع لنسيان واقعة التطبيع.

وقال العرفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن حكومة الوحدة تمضي عدد من القرارات في محاولة منها لتخدير الشارع لنسيان واقعة التطبيع ولقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي”.

وأضاف النائب :”أن مجلس النواب سيتابع مع النائب العام التحقيقات في قضية المنقوش لمعرفة تفاصيل أكثر حول المتورطين في هذا الملف”.

وأشار العرفي إلى أن المهلة المحددة للتحقيق مع وزيرة الخارجية انتهت دون التحقيق معها وهذا لا يبشر بخير.

ولفت إلى أن عدد من الصحف الغربية تتحدث عن تورط رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في قضية لقاء الوزيرة مع كوهين، وهناك شخصيات أخرى متورطة في القضية.