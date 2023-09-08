الحكومة الليبية: قد نضطر لإقرار عطلة رسمية الأحد بعد ورود توقعات تشير إلى سوء أحوال الطقس

8 سبتمبر، 2023 12:56 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس

أخبارليبيا24

أعلنت الحكومة الليبية الخميس أنها قد تضطر لإقرار عطلة رسمية الأحد المقبل سيعلن عنها في حينها إذا استدعى الأمر ذلك بعد ورود توقعات تشير إلى سوء أحوال الطقس.

وأشارت الحكومة الليبية في بيان لها أن العطلة ستشمل جميع المدارس والهيئات التعليمية، محذرة المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم ، خاصة مستعملي الطرق العامة في المناطق المقصودة.

وأهابت الحكومة بكل الجهات ذات العلاقة إعلان و رفع أقصى درجات الطوارئ وأن تكون على أهبة الاستعداد طيلة الأيام القادمة لمواجهة هذه الموجة من التقلبات الجوية.

ولفتت إلى أن التوقعات تشير إلى سوء أحوال الطقس وإمكانية سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليبي خاصة في المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق الليبي.

وذكرت الحكومة الليبية أنه من المتوقع حدوثها بدءا من يوم الغد الجمعة الموافق وحتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أنها الليبية قد شكلت لجنة أزمة وطوارئ برئاسة رئيس الحكومة الليبية وعضوية وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي والتعليم ووزير المواصلات وستكون اللجنة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لكل الأحداث.

8 سبتمبر، 2023 12:56 ص
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