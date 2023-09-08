الجيش الأمريكي يعيد تموضع بعض من قواته في النيجر

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قال مسؤولون أمريكيون، يوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعيد تمركز بعض القوات والمعدات داخل النيجر، وستسحب عددا صغيرا من الأفراد غير الأساسيين “من باب الحذر الزائد” في أول تحرك عسكري أمريكي كبير في النيجر منذ انقلاب في يوليو.

ورفض المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، وفقًا لرويترز، تحديد عدد الأفراد الذين سيغادرون وعدد الأشخاص، الذين سيعادون تموضعهم داخل النيجر من القاعدة الجوية 101 في نيامي، العاصمة، إلى القاعدة الجوية 201 في مدينة أغاديز.

وقبل هذه الحركة، كان هناك 1100 جندي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال أحد المسؤولين: “يمثل هذا التعزيز تخطيطًا عسكريًا حكيمًا لحماية الأصول الأمريكية مع الاستمرار في مواجهة تهديد التطرف العنيف في المنطقة”.

وأضاف المسؤول: “هذا لا يغير وضع قوتنا العام في النيجر، ونحن نواصل مراجعة جميع الخيارات بينما نقوم بتقييم الطريق للمضي قدمًا”..”تم تنسيق حركة الأصول الأمريكية والموافقة عليها من قبل السلطات المختصة”. ورفض المسؤولون تقديم مزيد من التفاصيل حول سبب إعادة التموضع.

وعلى مدى العقد الماضي، قامت القوات الأمريكية بتدريب قوات النيجر على مكافحة الإرهاب وقامت بمهام بطائرات بدون طيار ضد تنظيم الدولة الإسلامية والجماعة التابعة لتنظيم القاعدة في المنطقة.

وقف المساعدات

وبعد الانقلاب، أوقفت الولايات المتحدة بعض برامج المساعدات الخارجية للنيجر، كما تم تعليق التدريب العسكري، واقتصرت القوات إلى حد كبير على القواعد.

ولم تصف إدارة الرئيس جو بايدن رسميًا الانقلاب العسكري في النيجر بأنه انقلاب، وهو تصنيف من شأنه أن يحد من المساعدة الأمنية التي يمكن أن تقدمها واشنطن للبلاد.

وقال المسؤول إن “قادة محاولة الانقلاب هذه يعرضون أمن النيجر للخطر، مما يخلق فراغًا محتملًا قد تستغله الجماعات الإرهابية أو غيرها من الجماعات الخبيثة”.

ضغوطات أمريكية

وتضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو عندما استولى ضباط جيش النيجر على السلطة وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم ووضعوه قيد الإقامة الجبرية.

ووصلت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى النيجر، كاثلين فيتزجيبون، إلى العاصمة نيامي الشهر الماضي فقط.

وتم بناء قاعدة الطائرات بدون طيار الأمريكية المعروفة باسم القاعدة الجوية 201 بالقرب من أغاديز في وسط النيجر بتكلفة تزيد على 100 مليون دولار. ومنذ عام 2018، تم استخدامها لاستهداف تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.