الأرصاد: أمطار غزيرة على شمال ليبيا تزداد قوتها على مناطق الشرق يومي الأحد والإثنين

8 سبتمبر، 2023 11:20 ص
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أخبار ليبيا 24

تشهد أغلب مناطق الشمال في ليبيا، اليوم الجمعة، سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة اليوم ويوم الغد على الشمال الغربي، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، في نشرته اليوم، إن الأمطار تصحبها خلايا رعدية، مما قد يسبب في جريان بعض الأودية المحلية. وأشار إلى أن من المتوقع أن تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع على الشمال الغربي من يوم الأحد.

وأضاف، أن من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين على الشمال الشرقي، وقد تشمل بعض مناطق الدواخل.

وقال إن غزارة الأمطار، ستسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن الرياح ستكون قوية أحيانًا وتصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة والبحر مضطرب خاصة على الساحل الغربي. وأضاف، أن ارتفاع الموج يصل إلى 3.5 متر.

 

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8 سبتمبر، 2023 11:20 ص
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