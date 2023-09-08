أرسل “سيلفي”.. مسبار الهند الشمسي يرسل أولى صوره إلى الأرض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أرسلت محطة الفضاء الأوتوماتيكية الهندية Aditya-L1 الخاصة بدراسة الشمس أولى الصور للأرض والقمر، بالإضافة إلى الصور الخاصة بها (السيلفي).

والتقطت تلك الصور الكاميرا الموجودة على متن المحطة، ونشرت مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية (ISRO) تلك الصور الفوتوغرافية في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “X “.

وقالت المؤسسة إن Aditya-L1 التي أرسلت إلى نقطة L1 بين الشمس والأرض قد التقطت صورا ذاتية وصورا للأرض والقمر.

وتم إطلاق المسبار الشمسي الهندي في 2 سبتمبر الجاري، ويخطط لأن يصل بعد 125 يوما إلى مدار حول الشمس في منطقة نقطة “لاغرانج”، وهي نقطة L1 لنظام “الشمس – الأرض”، والتي تبعد عن الأرض مسافة حوالي 1.5 مليون كيلومتر.

وفي هذه النقطة يمكن للمحطة الأوتوماتيكية الهندية أن تكون في الثبات بالنسبة للأرض والشمس، ولا يحدث هناك كسوف للشمس أبدا، ويمكنها أن ترصد الشمس دون أن تواجه أية مشكلة وتسجل إشعاعها.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون المسبار بعيدا عن المجال المغناطيسي للأرض لتجنب تداخله مع القياسات.

وتم تجهيز المحطة بـ7 أجهزة علمية لدراسة مختلف المتغيرات الشمسية، وستقوم المحطة بدراسة تدفق الجسيمات القادمة من الشمس، وقياس مجالها المغناطيسي، ودراسة التاج الشمسي وديناميكيات الانبعاثات التاجية.

كما ستقوم المحطة أيضا بدراسة الغلاف الضوئي الشمسي، والكروموسفير، وقياس التقلبات في الإشعاع الشمسي.

ويعد مشروع Aditya-L1 ثاني مهمة استكشافية فضائية عالية التقنية للهند تنفذ العام الجاري.

وفي 23 أغسطس الماضي هبطت محطة Chandrayaan-3 الهندية القمرية على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي، وتواصل حاليا عملها على القمر.