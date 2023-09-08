أبوزريبة يطالب برفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة المخاطر الجوية المرتقبة

أخبار ليبيا 24

طالب وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، رؤوساء الأجهزة الأمنية والمصالح الأمنية، ومدراء الإدارات العَامة والمكاتب ومديريات الأمن، باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع حالة الطوارئ القصوى.

وجاء ذلك بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية وكافة المؤسسات والوزارات ذوي العَلاقة لمواجهة المخاطر التي قد تحدث جراء العواصف الرعدية خلال الفترة مِن 8 إلى 10 سبتمبر الحالي، على الخط الساحلي المُمتد من مدينة امساعد إلى مدينة سرت.

ونبه مركز إقليمي متخصص في متابعة الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، إلى تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، لافتا إلى أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

وقال مركز طقس العرب الإقليمي إن العاصفة المتوسطية “دانيال” تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا .

ويتوقع المركز أن تواصل العاصفة تحركها نحو ليبيا خلال الأيام القادمة وتؤدي إلى هطول الأمطار على أنحاء عدة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والإثنين القادمين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، كما توقع نشاطًا في سرعة الرياح وارتفاع الموج لأكثر من 3-4 أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.