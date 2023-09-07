وزير المالية يدعو لتعزيز جهود التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار ليبيا 24

دعا وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك إلى تعزيز جهود التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجه المبروك بضرورة حوكمة الإجراءات المتبعة من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك، لتدعيم وإصلاح نظام جباية الإيرادات السيادية، وذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، ومدير وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي؛ حسب بيان المالية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأوضح المبروك خلال الاجتماع أن اللجنة المالية العليا تعتمد نموذجا مقترحا للإفصاح ومعايير الميزانية الموحدة لسنة 2024

وناقش المجتمعون آليات التنسيق والتعاون، والعراقيل التي واجهت عمل مصلحتي الجمارك والضرائب، واقتراح المعالجات المناسبة والحلول الناجعة.