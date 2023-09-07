هطول أمطار على معظم مناطق الشمال إلى يوم السبت

أخبار ليبيا 24

توقع الأحوال الجوية سقوط أمطار جيدة على معظم مناطق الشمال تصحبها خلايا رعدية أحيانا بداية من اليوم الخميس وخلال اليومين القادمين .

وذكر المركز أن هطول الأمطار يستمر من حين إلى أخر إلى يوم السبت مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، حالة السماء سقوط أمطار جيدة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى أخر إلى يوم السبت مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(24–30)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء سقوط أمطار على معظم المناطق وتكون جيدة من يوم الغد، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى أخر إلى يوم الاثنين ومن المتوقع أن تكون غزيرة من يوم الأحد مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-35)مْ، وتسجل تراجع من يوم السبت.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34-39)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، وحالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-40)مْ.