ميناء الحريقة النفطي يستلم 190 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير

أخبار ليبيا 24

بلغ حجم الإنتاج النفطي المستلم من حقلي السرير ومسلة إلى ميناء الحريقة، اليوم الخميس، 190 ألف برميل، حيث يصل الإنتاج إلى الميناء عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وقال، مصدر مسؤول بميناء الحريقة، لأخبار ليبيا 24، إن الميناء استلم من حقلي مسلة والسرير 190 ألف برميل. وهو أقل من الإنتاج المعتاد الذي يصل لنحو 200 ألف برميل يوميًا.

وتقوم شركة الخليج العربي للنفط بضخ بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة الواقع في طبرق.

وتبلغ صادرات الميناء الشهرية نحو 6 ملايين برميل، وكان قد صدّر منذ مطلع سبتمبر الجاري مليوني برميل إلى الصين.