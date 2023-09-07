مع اقتراب نهاية مهامها.. السفيرة البريطانية تُعرب عن حزنها لقرب مغادرتها ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعربت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال عن حزنها لقرب مغادرتها مهمتها، بعد تكليف الحكومة البريطانية سفير جديد.

وقالت هورندال في بيان مقتضب على منصة إكس: “أنا حزينة جدا لأني سأغادر ليبيا قريبا، لكن يسعدني أن أسلم مهامي لزميلي الرائع الدكتور مارتن لونغدن.. أنا متأكدة أنه سيحب ليبيا بقدر ما أحبها”، أمس الأربعاء.

وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة البريطانية تعيين لونغدن سفيرًا جديدًا لدى ليبيا، وسيتسلم مهام منصبه خلال شهر أكتوبر المقبل، فيما تنتقل هورندال إلى منصب دبلوماسي آخر.

وفي أول تغريدة له بعد تكليفه بالمهمة، قال لونغدن: “يسرني جدا أن أمثل المملكة المتحدة كسفير جديد لجلالة الملك في ليبيا هذا الخريف.. سأنضم إلى فريق ممتاز من الزملاء البريطانيين والليبيين في السفارة، وأنا متحمس لبدء عملي والتعرف على الناس والأماكن في هذا البلد الرائع”.