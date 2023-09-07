قطر تؤكد دعمها للحفاظ على وحدة وأمن السودان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعمه للجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان؛ «حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره».

جاء ذلك خلال مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، والتي عقدت بقصر لوسيل؛ لبحث آخر تطورات السودان، ومستجدات الأوضاع والتحديات، بحسب رويترز.

وفي الأثناء.. أوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنهُ «لا يسعى للاستمرار في الحكم»

كما نفى البرهان وخلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة؛ أكد «نسعى لإقامة نظام ديمقراطي وإجراء انتخابات (حرة نزيهة) يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء» وفق قوله.

وكنا الجانبان المصري والسوداني قد استعراضا تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة «حفاظاً على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو المستقبل» بحسب رويترز.

وفي وقتٍ سابق… أوضح البرهان، أن خروجه من مقر القيادة العسكرية لزيارة بورتسودان لأول مرة، لم يكن باتفاق سياسي أو صفقة.

جاء ذلك خلال كلمةٍ له خلال زيارة إلى قاعدة فلامنغو البحرية العسكرية، وقال البرهان في كلمة: إن «خروجي من الخرطوم جاء بترتيبات من الجيش السوداني وليس صفقة كما يروج البعض، وأي شخص يتحدث عن صفقة فهو موهوم في رأسه، مشيرًا إلى أنه لا يضع يده في أي جهة خائنة بالشعب السوداني» وفق قوله.