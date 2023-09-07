عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من طبرق في أغسطس 2023

7 سبتمبر، 2023 8:23 م
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أخبار ليبيا 24

بلغ عدد الأشخاص الذين تمّ ترحيلهم إلى بلدانهم من طبرق خلال شهر أغسطس الماضي 830 شخصًا، أغلبهم من الجنسية السودانية.

وفي برقية اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منها، أبلغ رئيس فرع جهاز الهجرة غير الشرعية طبرق، لواء إبراهيم لربد، مدير جهاز مكافحة الهجرة، بترحيل عدد 830 مهاجر غير شرعي خلال الفترة من 01 أغسطس إلى 03 سبتمبر 2023.

وفي التفاصيل، بيّن لربد أن عدد المرحلين من دولة السودان وصل إلى 526 شخصًا، وعدد المرحلين من مصر وصل إلى 196 وتشاد 72 وباكستان 30 وارتريا 1 واليمن 2 والنيجر 01 وسوريا 01.

ومن بين من تمّ ترحيلهم 90 شخصًا مصابًا بأمراض، بينهم 71 مصريًا و17 سودانيًا وواحد من سوريا.

وكان عدد من قام جهاز فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بترحيلهم في 2022 قد وصل إلى 4,618 شخصًا.

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7 سبتمبر، 2023 8:23 م
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