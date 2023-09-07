ضبط المتورطين..شرطة الفويهات تسترجع سيارة سلبت من مواطن بقوة السلاح

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الفويهات استرجع مركبة مواطن سُلبت منه بقوة السلاح تم العثور عليها بإحدى مواقع بيع الخردة.

وأضافت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى إلى مركز شرطة الفويهات ضد شخصين مجهولي الهوية قاما باستيقافه لغرض إيصالهم واتضح أنهم في حالة سُكر ظاهر.

وأوضحت المديرية أن صاحب الشكوى أكد أنه أثناء صعود الشخصين معه وسيرهم بالمركبة قام أحدهم بسحب سلاحه نوع مسدس والآخر قام بإشهار قنبلة يدوية (رمانة) وقاما بتهديده وإنزاله من المركبة وسلبها وبداخلها هاتف نوع آيفون وهاتف آخر نوع شاومي وجواز سفر إلكتروني ولاذو بالفرار بالقرب من كوبري طريق طرابلس.

وذكرت مديرية الأمن أن عمليات التحري وجمع المعلومات عن المركبة المسروقة انطلقت بناء على تعليمات رئيس المركز.

وأفادت أنه عُقب ورود معلومات عن تواجدها بإحدى مواقع بيع الخردة بمنطقة قنفودة انطلقت قوة من مركز شرطة الفويهات إلى منطقة قنفودة وتم العثور على المركبة بحالة جيدة.

وبينت المديرية أن مالك موقع الخردة أفاد أنه قد اشتراها من أحد الأشخاص بمبلغ وقدره 1500 دينار وكان بصدد تخريدها وتم ضبطه واسترجاع المركبة المسروقة والانتقال إلى المركز حيث تم ضبط أحد المتورطين في عملية السلب من قبل قسم شرطة النجدة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة.