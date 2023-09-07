زيلينسكي يدعو وزير دفاعه الجديد للحد من البيروقراطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع الجديد رستم عمروف؛ إلى الحد من البيروقراطية وتعزيز الثقة في وزارته، بعد سلسلة من مزاعم الفساد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وكان وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف؛ قد أكد أنّه سيبذل كل ما في وسعه لتحرير «كل شبر» من أوكرانيا تحتله روسيا.

أوميروف؛ وفي أول تعليق له بعد تصويت البرلمان على تثبيته في مهامه الجديدة، قال في منشور على موقع فيسبوك: «سأقوم بكل شيء ممكن ومستحيل من أجل انتصار أوكرانيا، حين نحرر كل شبر من بلادنا وكل فرد من أفراد شعبنا».

وفي سياقٍ ذي صلة.. أسقطتْ وزارة الدفاع الروسية طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا في إيسترا بمنطقة موسكو وفي كالوغا، في وقت مبكر من اليوم.

وذكرت الوزارة أنَ أنظمة دفاعها الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في نحو الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرةً ف الوقت ذاته إلى أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية ثانية فوق شبه جزيرة القرم صباح اليوم.

وفيما سبق.. أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثقتهُ بخسارة روسيا الحرب في أوكرانيا.

زيلينسكي؛ وفي خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي: «اليوم نحن واثقون بأنّ روسيا ستخسر هذه الحرب… أنا على ثقة بأنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا» على حد تعبيره.