خلال لقائه وفد الشركات الأمريكية..حماد يشدد على أهمية ميناء سوسة البحري

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شدّد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد على أهمية مشروع ميناء سوسة البحري ودوره المحوري في النهوض بعجلة التنمية للقطاع الاقتصادي المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء القائمين على مشروع ميناء سوسة البحري، بنظام الاستثمار “BOT” مع وفد من الشركات الأمريكية المتخصصة في عمليات التطوير والصيانة للموانئ.

وأكد حماد أن هذه الأعمال لها أهمية شديدة في الحفاظ على الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، التي بدورها توفّر فرص عمل للشباب وتُساهم في القضاء على أزمة البطالة.

واستعرض اللقاء أيضًا كافة الخطوات اللوجستية لتنفيذ المشروع، وآلية حماية الميناء من الكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير، علاوةً على تاريخ الشركات المنفذة في مجالات الإنشاءات.