تكالة والمنفي والدبيبة والكبير يحثون المالية العليا على سرعة إنجاز أعمالها

7 سبتمبر، 2023 11:25 م
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أخبارليبيا24

حث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة” ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبيراللجنة المالية العليا على سرعة إنجاز أعمالها.

وشددوا خلال اجتماع مشترك على اللجنة المالية العليا ضرورة إنجاز أعمالها وصولاً إلى عملية التوزيع العادل للموارد المالية.
وحث المجتمعون اللجنة المالية العليا على سرعة إنجاز أعمالها ، و

وأكد المجتمعون على ضرورة تحقيق المشاريع التنموية في شتى المجالات بجميع المناطق والمدن.

ودعا المجتمعون كذلك إلى ضرورة حماية السيادة الليبية عبر تعزيز الملكية الوطنية للحلول والتوافق الواسع وتوحيد المؤسسات، في إطار مرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المكملة له، والتنسيق الوثيق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

يشار إلى أن اللقاء تناول أيضًا سبل حماية العملية السياسية وتعزيز الاستقرار للوصول إلى الانتخابات.

7 سبتمبر، 2023 11:25 م
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