تصدير مليوني برميل عبر ميناء الحريقة النفطي منذ مطلع سبتمبر الجاري

أخبار ليبيا 24-خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي بطبرق منذ مطلع سبتمبر الجاري مليوني برميل، تمّ تصديرهما إلى الصين. وكان الصادرات قد بلغت شهر أغسطس ستة مليون برميل.

وقال، مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، إن حجم صادرات النفط هذا الشهر بلغت مليوني برميل حتى الآن.

وأوضح المصدر، أنّه في مطلع الأسبوع الأول من الشهر رست ناقلتان على رصيف ميناء الحريقة النفطي في لشحن النفط الخام.

وقال إن الشجنة الأولى وقدرها مليون برميل جرت عبر الناقلة النفطية (دلتا ايوس) والشحنة الثانية جرت عبر الناقلة النفطية (دلتا سكاي)، وكلاهما كانتا قادمتين من اليونان وتحملان علم ليبيريا.