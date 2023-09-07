بسبب اليورانيوم المنضب.. تحذير شديد اللهجة من موسكو إلى واشنطن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب موسكو، اليوم الخميس، واشنطن بضرورة تحمل مسؤولية قرارها تزويد أوكرانيا بذخائر يورانيوم منضب.

وذكرت الرئاسة الروسية /الكرملين/، في بيان، “إن الولايات المتحدة ستكون هي المسؤولة عن التبعات المأساوية للغاية لقرارها تزويد أوكرانيا بذخائر يورانيوم منضب”.

وأكدت تواصل مساعي الغرب لتسليح كييف، بما يسهم في إطالة أمد الأزمة بين الجارتين.

وحذرت من أنها سترد على أي عمل يطال أراضيها عبر استخدام هذا النوع من الأسلحة، ومجددة التعبير على أنها ستواصل عمليتها العسكرية “حتى تحقيق أهدافها”.

وفي سياق متصل، نبهت جهات معارضة لمثل تلك الأسلحة، مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم، في بيان، من مخاطر الغبار الناتج عن هذه الذخائر.

وأشارت إلى أن الذخائر التي لا تصيب هدفها “فمن الممكن أن تسمم المياه الجوفية والتربة”، فضلا عن وجود مخاطر صحية بالغة من استنشاق أو ابتلاع غبار اليورانيوم المنضب تشمل الإصابة بالسرطان وخلل وظائف الكلى.

وترى دول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، أن اليورانيوم المنضب يستخدم بشكل فعال في الذخيرة لأن كثافته البالغة تعطي المقذوفات القدرة على اختراق الدروع بسهولة مما يمكن من تدمير الدبابات الحديثة.