بحضور أونماخت.. شركات ألمانية تبحث الفرص المتاحة في السوق الليبية

أخبار ليبيا 24

عقدت شركات ألمانية اجتماعًا في برلين، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة في السوق الليبي، وحضر الاجتماع الذي عقد الثلاثاء سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، والذي جاء في إطار مؤتمر السفراء الألمان.

وقال أونماخت، في تغريدة عبر موقع إكس، إن الاجتماع الذي ضم عددًا من الشركات الألمانية التي تتعاون بشكل وثيق مع ليبيا، ناقش التحديات والفرص الهائلة المتاحة في السوق الليبية.

وتابع السفير الألماني: “نحن ملتزمون ببناء شراكات استراتيجية قوية لتعزيز التعاون المستدام، وتحقيق التنمية المشتركة”.

وفي مطلع مارس الماضي، عقد في طرابلس المنتدى الاقتصادي الليبي – الألماني الثاني، وقال أونماخت في كلمة خلال فاعليته: إن الشركات الألمانية قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل ليبيا.

فخور جدًا بتواجدي يوم أمس في إجتماع عدد من الشركات الألمانية التي تتعاون بشكل وثيق مع 🇱🇾 وذلك في إطار مؤتمر السفراء الألمان. حيث تم مناقشة التحديات والفرص الهائلة المتاحة في السوق الليبية. فنحن ملتزمون ببناء شراكات استراتيجية قوية لتعزيز التعاون المستدام وتحقيق التنمية المشتركة. pic.twitter.com/J45I8gwWmd — Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) September 6, 2023