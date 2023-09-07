بحضور أونماخت.. شركات ألمانية تبحث الفرص المتاحة في السوق الليبية

7 سبتمبر، 2023 12:15 ص
1

أخبار ليبيا 24

عقدت شركات ألمانية اجتماعًا في برلين، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة في السوق الليبي، وحضر الاجتماع الذي عقد الثلاثاء سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، والذي جاء في إطار مؤتمر السفراء الألمان.

وقال أونماخت، في تغريدة عبر موقع إكس، إن الاجتماع الذي ضم عددًا من الشركات الألمانية التي تتعاون بشكل وثيق مع ليبيا، ناقش التحديات والفرص الهائلة المتاحة في السوق الليبية.

وتابع السفير الألماني: “نحن ملتزمون ببناء شراكات استراتيجية قوية لتعزيز التعاون المستدام، وتحقيق التنمية المشتركة”.

وفي مطلع مارس الماضي، عقد في طرابلس المنتدى الاقتصادي الليبي – الألماني الثاني، وقال أونماخت في كلمة خلال فاعليته: إن الشركات الألمانية قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل ليبيا.

7 سبتمبر، 2023 12:15 ص
1

المزيد من الأخبار

الجامعة العربية تدعو لجنة “6+6” بسرعة إنجاز القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في ليبيا

7 سبتمبر، 2023 12:20 ص

أمٌ ثكلى.. تروي فاجعة قتل فقيدها.. وتقول: استشهد بطلاً مدافعًا عن الحق

6 سبتمبر، 2023 11:30 م
الدبيبة - اجتماع مجلس الوزراء

إيفاد 85 طالبًا من أوائل الشهادة الثانوية للدراسة بالخارج

6 سبتمبر، 2023 11:23 م

المنتخب الوطني لكرة القدم يتعادل مع غينيا الاستوائية في ختام تصفيات الكان

6 سبتمبر، 2023 11:18 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى