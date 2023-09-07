انطلاقًا من بنغازي.. الشروع في استكمال مشاريع الإسكان العام في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم الخميس، مع عدد من المهندسين والاِستشاريين من الكوادر الوطنية وممثلين عن شركات أجنبية؛ سبل استكمال مشاريع الإسكان العام المتوقفة منذ عام 2011.

وقالت الحكومة، إن هذه الخطوة تأتي إيذانًا بانطلاق العمل في مشاريع الإسكان العام في بنغازي كخطوة أولى وستتبعها باقي المدن والمناطق.

وأضافت الحكومة، إن الشركات الوطنية والأجنبية ستشرع في التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل مستهدفة 25 ألف وحدة سكنية.

وأشاد رئيس الوزراء بمجهودات القائمين على عجلة إعادة الإعمار التي شهدتها المدن بالمنطقة الشرقية، بإشراف وتنسيق لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وأكد حماد، على الدور المهم لجميع الشركات الوطنية والأجنبية، في بناء الوطن وإعادة إعماره في ظل الاستقرار الأمني، الذي تشهده مناطق سيطرة الحكومة الليبية، والذي ترسّخت دعائمه بفضل القوات المسلحة العربية الليبية.

وقالت الحكومة، إنّه في نهاية الاجتماع تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مشاريع الإسكان العام المُتوقفة.

وأضافت، أنّه تمّ التطرق لاعتماد الميزانية العامة من قبل مجلس النواب، حيث تم الاتفاق مع المصارف الليبية بشأن استكمال جزء من هذه الوحدات.