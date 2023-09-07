النائب العام يصدر أمرا بحبس مدير مصرف الوفاء الرئيسي

7 سبتمبر، 2023 9:37 ص
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النائب العام
النائب العام

أخبار ليبيا 24

أصدر النائب العام، الصديق الصور، أمرا بحبس مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي؛ ومسؤول الاعتمادات المستندية في المصرف، بتهمة تحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وقال مكتب النائب العام في بيان له، أنه تم توجه تهمة تمكين المتهمين المستفيد من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحد وعشرين مليون دينار دون أن يقابل ذلك إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له.

واستقصى مكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أنجزت داخل فرع مصرف الوفاء الرئيسي؛ فاستجلى اتجاه إرادة مدير الفرع؛ ومسؤول الاعتمادات المستندية إلى تمكين المستفيد من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحد وعشرين مليون دينار دون أن يقابل ذلك إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له.

ووفقا للبيان، فقد انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.

7 سبتمبر، 2023 9:37 ص
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