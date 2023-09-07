الكشف عن مخصصات الجهات الأمنية التابعة للرئاسي ولحكومة الدبيبة خلال الـ 8 أشهر الماضية

أخبار ليبيا 24

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي صرف مليار و297 مليونا و597 ألفا و637 دينارا تحت بند جهات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء في حكومة الوحدة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس المنصرم.

وأشارت البيانات، التي نشرها المصرف الأربعاء، إلى تخصيص 464 مليونا و366 ألفا و297 دينارا لجهات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي، من بينها 430 مليونا و824 ألفا و630 دينارا لباب الرواتب، أي 92.7% من إجمالي المخصصات لتلك الجهات، والنسبة الباقية للباب الثاني (النفقات التسييرية).

ومثلت نفقات الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي 91.8% من إجمالي مخصصات المجلس الرئاسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، البالغة 505 ملايين و794 ألفا و322 دينارا.

وجرى تخصيص 833 مليونا و231 ألفا و339 دينارا لجهات أمنية تابعة لمجلس الوزراء، من بينها 604 ملايين و979 ألفا و674 دينارا لباب الرواتب، أي 72.6% من إجمالي المخصصات، والنسبة الباقية للباب الثاني (النفقات التسييرية).

بينما مثلت مخصصات الجهات الأمنية 41.7% من إجمالي مخصصات مجلس الوزراء خلال تلك الفترة، والتي تبلغ مليارا و994 مليونا و69 ألفا و945 دينارا.