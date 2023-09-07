الكبير يستعرض مع السفير الفرنسي جهود المركزي في الإفصاح والشفافية

أخبار ليبيا 24

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، جهود المصرف في الإفصاح والشفافية من خلال إصداره البيان الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق.

وقال المصرف المركزي في بيان له، اليوم الخميس، أن مهراج أشاد بجهود توحيد المصرف، التي تعد خطوة مهمة لتفعيل عجلة الاقتصاد.

وفي أغسطس الماضي، جرى إعلان عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي، وهو القرار الذي لقي ردود فعل محلية وعربية ودولية واسعة.

ورحبت فرنسا بالإعلان باعتباره نقطة الانطلاق لإعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية كافة في البلاد، مشيرة إلى أن التوزيع العادل والنزيه والشفاف للموارد لصالح جميع المواطنين الليبيين هو شرط أساسي لبناء السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، وذلك حسب بيان سفارتها لدى ليبيا في حينه.