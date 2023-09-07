الطرابلسي يبلغ باتيلي استعداد وزارة الداخلية لتأمين وحماية الانتخابات

أخبار ليبيا 24

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، والوفد المرافق له.

وقالت الداخلية، إن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المواضيع الأمنية واستعراض لجهود الوزارة ضمن خطتها الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار على المستوى الوطني.

وأضافت، أن الجانبان تطرقا إلى ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، وما حققته الوزارة من قبل أجهزتها المختصة في هذا الشأن.

وقالت إن الطرابلسي، استعرض أمام باتيلي خطة عمل الوزارة، وما حققته من نتائج إيجابية ساهمت في الاستقرار الأمني.

وأضافت، أن الطرابلسي أكد استعداد الوزارة التام لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى الوطني، لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا.